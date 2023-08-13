عاجل.. وزير التعليم يفجر مفاجأة بشأن مناهج رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جرى تطوير جميع مناهج المرحلة الابتدائية من رياض الأطفال حتى الصف السادس الابتدائي؛ بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لوزارة 2024- 2029، كما جرى وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، لافتًا إلى البدء في إعداد مناهج المرحلة الثانوية بعد طرح مناهج الإعدادية.

52 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية

وأضاف «حجازي»، خلال إطلاق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الحوار المجتمعي لمناقشة الخطة الاستراتيجية للوزارة: «لدينا 52 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية وأدعو الجميع إلى زيارتها للاطلاع على تلك التجربة»، مشددا على أنه لا بد وأن تعود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى دورها الحقيقي الذي يبدأ من التربية بمشاركة أولياء الأمور.

هناك علاقة وثيقة بين مستوى التعليم والزيادة السكانية

وتحدث وزير التعليم عن القضايا الأساسية للخطة الاستراتيجية 2024,2029، منها تنمية القيم واحترام الآخر واكتشاف وتنمية الموهوبين وتنمية الوعي السياسي والانتماء والمواطنة للشباب والنشء، والقضية السكانية، موضحا أن الزيادة السكانية تبتلع التنمية وهناك علاقة وثيقة بين مستوى التعليم والزيادة السكانية والتوسع كما وكيفا لكل الفئات، وعلاج التسرب من التعليم وخفض نسبة الأمية ولا بد من وضع خطة استراتيجية قوية جدا لمحو الأمية لوضع مدخل تنموي.

وشدد وزير التربية والتعليم، على أنه سيتم إحكام بنك الأسئلة ومشاركة المعلمين وتدريبهم على كيفية صياغة مفردات الأسئلة.