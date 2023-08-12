إنقاذ عجوز من الغرق في بحر العريش.. وتحذيرات بسبب ارتفاع الأمواج

تمكنت فرق الإنقاذ بساحل بحر الريسة في مدينة العريش، صباح اليوم، من إنقاذ عجوز قبل الغرق، وجرى نقلها بسيارة الإسعاف إلى مستشفى العريش العام.

نقل العجوز إلى المستشفى

وقال مصدر بهيئة الإسعاف إنه جرى نقل السيدة إلى قسم الطوارئ بمستشفى العريش العام، بعد تعرضها للغرق أثناء السباحة بساحل بحر العريش، إذ شربت كمية كبيرة من المياه، وتعرضت لإعياء وانسداد جزئي في الجهاز التنفسي.

وضع السيدة تحت الملاحظة في مستشفى العريش

وجرى وضع السيدة تحت الملاحظة بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العريش العام، لمتابعة حالتها.

كانت مديرية أمن شمال سيناء تلقت بلاغا بتعرض سيدة عجوز للغرق بساحل بحر العريش، وتمكن فريق الإنقاذ من إخراجها على قيد الحياة، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

تحذيرات من شواطئ العريش

جدير بالذكر أن فريق الانقاذ بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، حذر اليوم في بيان، من خطورة السباحة ببحر العريش بسبب التقلبات المناخية وتكاثر الدوامات خلف الأمواج.