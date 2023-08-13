ضبط لحوم ودواجن فاسدة في حملات تموينية بالشرقية

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية من ضبط ما يقارب من 100 كيلوجرام لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملات مكبرة.

حملات لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك

وقال اللواء إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، إن المديرية بالاشتراك مع الجهات المعنية قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 13 محضر مخالفة، وضبط 100 كيلوجرام لحوم ودجاج فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ عليها.

وأشار إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر.