ضبط المتهم بتعليق لحوم على عمود مونوريل.. وتشميع محل الجزارة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على أحد الأشخاص «جزار» علق لحومًا على أحد الأعمدة الخاصة بالمونوريل في شارع ذاكر حسين بمدينة نصر بالقاهرة.

منشور متداول على وسائل التواصل

ورصدت الأجهزة الأمنية، منشور وصورة لأحد الأشخاص «جزار» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بتهمة تعليق لحوم على أحد الأعمدة الخاصة بالمونوريل في شارع ذاكر حسين في مدينة نصر، وهو الأمر الذي لقي تفاعل من قبل رواد مواقع التواصل وسخرية بالأمر على حساباتهم الشخصية.

القبض على الجزار

على الفور كان هناك تحرك من قبل رجال الأمن بمدينة نصر، بالاشتراك مع مديريتي الصحة والتموين في القاهرة، وبعمل التحريات تبيّن أنّ المتهم يدعي «عبدالحميد. س»، جزار، يقيم في شرق مدينة نصر»، وتم القبض على الجزار، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وعرضه على النيابة العامة، بعد تحرير 3 محاضر له بتهمة إتلاف الممتلكات العامة، إشغال طريق، وذبح خارج المجازر العامة.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنّ الأجهزة التنفيذية بحي شرق مدينة نصر، أغلقت محل جزارة أبوعلي بشارع عبدالقاهر الجرجاني بالشمع الأحمر، لمخالفته القانون.