إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، حيث شددت على تكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيا.

حملات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

كما وجهت نائب محافظ البحيرة بالحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتفعيل كل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً.

إزالة تعديات في 6 مراكز

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن إزالة 16 حالة تعد بنطاق 6 مراكز على مساحة 2657 مترا مربعا.

وجاءت حالات إزالة التعديات على النحو الآتي:

- 7 حالات بمساحة 1675 مترا، عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية وشدات خشبية وأعمال حفر استعدادا لعمل سملات خرسانية بنطاق الوحدات المحلية لقرى المسين وكوم زمران ومؤسسة البستان بالدلنجات.

- 4 حالات بمساحة 410 أمتار، عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وشدات خشبية بكفر الدوار.

- حالتا تعد بمساحة 172 مترا عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية وأعمدة خرسانية وشدات خشبية بمركز بدر.

- حالة تعدي عبارة عن شدة خشبية دور أول علوي خارج الحيز العمراني بمساحة 150 مترا بقرية سماديس البلد التابعة للوحدة المحلية لقرية بويط بالرحمانية.

- حالة تعدي بالمهد بمساحة 150 مترا، عبارة عن شدة خشبية دور ثاني علوي بقرية أبو الخاوي التابعة للوحدة المحلية بكوم شريك بكوم حمادة.

- حالة تعدي على أملاك الدولة بمساحة 100 متر، عبارة عن سور من الطوب البلوك بقرية بني سلامة بوادي النطرون.