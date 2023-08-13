تقديم المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2023-2024.. الموعد ورابط التسجيل

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، فتح باب التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدن الجامعية في جامعة الأزهر بداية من الثلاثاء المقبل، وحتى 5 سبتمبر المقبل 2023، ويستعرض التقرير التالي تفاصيل عن تقديم المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2023-2024.

تقديم المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2023-2024

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، في بيان عنه اليوم، أنه من المقرر أن يتم فتح باب التسجيل في تقديم المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2023-2024، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 أغسطس الجاري، موضحًا أنّ ذلك يأتي بعد أن صدق فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على البدء في التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات القدامي «طلاب طالبات سنوات النقل والفرق النهائية» لجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

التسجيل الإلكتروني في تقديم المدينة الجامعية بالأزهر

وأهاب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بأبنائه الطلاب والطالبات سرعة التسجيل في تقديم المدينة الجامعية جامعة الأزهر 2023-2024، من خلال الموقع الإلكتروني مع الالتزام بالمواعيد المقررة لذلك، والتسجيل من خلال الرابط من هنا.