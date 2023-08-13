محافظ الإسماعيلية: نهتم بدعم أوائل الثانوية لصناعة جيل جديد لقادة مستقبل مصر

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية إن المحافظة تعمل هذا العام، علي توفير كافة سُبل الدعم اللازم لأوائل الثانوية العامة علي مستوي المحافظة؛ تشجيعًا وتحفيزًا لهم على تحقيق المزيد من التفوق.

وأضاف المحافظ خلال حفل تكريم أوائل الثانوية العامة لهذا العام على مستوى المحافظة، والذي اقيم صباح اليوم الأحد بديوان المحافظة، أن النجاح هو بداية المشوار نحو تحقيق آمال وطموحات الطلاب في بناء المستقبل.

وهنأ محافظ الإسماعيلية الطلبة المتفوقين، مناشداً أياهم بالحفاظ على التفوق والاستمرار في النجاح والتقدم، باعتبار أنهم أمل مصر وقادتها في المستقبل وصانعي تاريخ هذا البلد.

تكريم أولياء أمور أوائل الثانوية العامة بالإسماعيلية

واحتفل محافظ الإسماعيلية بتكريم الطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم في قاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام محافظة الإسماعيلية، وشملت التكريم 74 طالبًا وطالبةً من حَمَلَة الشهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية والتربية الخاصة.

وأشاد اللواء شريف بشارة بدور أُسر وأولياء أمور الطلاب المتفوقين من طلاب الثانوية؛ تقديرًا وعرفانًا بالجميل لدور الأسرة ودعمها وإسهاماتها في نجاح وتفوق أبنائها وصناعة جيل جديد لقادة مستقبل مصر.

أسماء المكرمين من طلاب محافظة الإسماعيلية

كرم اللواء شريف بشارة الطالب أدهم محمود حسن فهمي، الحاصل على المركز الأول على الجمهورية شعبة الرياضيات من طلبة مدرسة المتفوقين بالإسماعيلية، كما كرم المحافظ أوائل محافظة الإسماعيلية الشعبة العلمية (علوم) وهم:

- جنى تامر سعيد صديق محمود أحمد في المركز الأول بمجموع درجات ٣٩٥.

- أحمد السيد قطب السيد محمد في المركز الأول مكرر بمجموع درجات 395.

- علي حاتم عبدالله أحمد شراب في المركز الأول مكرر بمجموع درجات 395.

- باسم محمد عبدالعزيز محمد في المركز الرابع بمجموع درجات 393.

- حمزة هاني سالمان فيصل في المركز الرابع مكرر بمجموع درجات 393.

- إبراهيم محمد السيد حسن حجازي في المركز السادس بمجموع درجات 392.

- مايا وائل محمد محمد في المركز السابع بمجموع درجات 391.

- مريم محمد محمود خلف الله في المركز السابع مكرر بمجموع درجات 391.

- عبدالله محمد فتح الله محمد عبد الدايم في المركز التاسع بمجموع درجات 390.5.

- زياد محمد علي محمد في المركز العاشر بمجموع درجات 390.

وكرم محافظ الإسماعيلية أوائل محافظة الإسماعيلية بالثانوية العامة من القسم العلمي شعبة الرياضيات وهم:

- الزهراء عبد الحميد محمد محمد علوان في المركز الأول بمجموع درجات 399.5.

- أحمد رضا محمد صديق علي في المركز الثاني بمجموع درجات 398.

- سلمى محمد عبد الناصر إبراهيم في المركز الثالث بمجموع درجات 396.5.

- عبدالله أيمن عطية علي إبراهيم في المركز الرابع بمجموع درجات 392.5.

- أحمد محمد أحمد عبدالجليل إبراهيم في المركز الخامس بمجموع درجات 391.

- عبدالرحمن حسن علي حسين الشربيني في المركز السادس بمجموع درجات 390.

- محمد أحمد عبدالمنعم محمد حسان في المركز السابع بمجموع درجات 389.5.

- محمد مجدي حامد حسن في المركز الثامن بمجموع درجات 389.

- بسملة طلال أحمد محمد في المركز التاسع بمجموع درجات 388.5.

- أحمد محمد العبد أحمد طه أبوعامر في المركز التاسع مكرر بمجموع درجات 388.5.

كما كرم المحافظ أوائل المحافظة بالثانوية العامة القسم الادبي وهم:

- بسملة مجدي عبداللطيف فوزي في المركز الأول بمجموع درجات 379.

- رحمة عادل محمد حسين عبدالله في المركز الثاني بمجموع درجات 376.

- ندى عاطف محمد محمود محمد في المركز الثالث بمجموع درجات 375.5.

- نور محمد إبراهيم محمد علي السحلي في المركز الرابع بمجموع درجات 374.5.

- سما جمال الدين أحمد الشيخ أبوإدريس في المركز الخامس بمجموع درجات 370.

- مريم محمد عبد العزيز محمد في المركز الخامس مكرر بمجموع درجات 370.

- منى أحمد إبراهيم عبدالسلام إبراهيم في المركز السابع بمجموع درجات 369.5.

- روان محمد سمير محمد توفيق في المركز السابع مكرر بمجموع درجات 369.5.

- نور أحمد الطيب عبدالحميد سليمان في المركز السابع مكرر بمجموع درجات 369.5.

- نجاة محمود عطا إسماعيل في المركز العاشر بمجموع درجات 369.