لطلاب الثانوية العامة.. أبرز مجالات العمل لكليات الذكاء الاصطناعي

انتشرت الآونة الأخيرة، تقنية الذكاء الاصطناعي في جميع استخدامات الحياة اليومية، وهو ما جعل طلاب الثانوية العامة يضعون كليات الذكاء الاصطناعي نصب أعينهم، خلال تنسيق المرحلة الأولى لتسجيل الرغبات، واستعدادا لتنسيق المرحلة الثانية، وذلك بعد معرفتهم الكليات المتاحة في مصر لدراسة الذكاء الاصطناعي، لكن ما يفكرون به هو سوق العمل بعد التخرج منها.

كليات الذكاء الاصطناعي في مصر

هناك العديد من الجامعات، التي تمكن طلاب الثانوية العامة من دراسة الذكاء الاصطناعي وأهميته وأقسامه المختلفة، فضلًا عن تأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج، ومن أبرز الجامعات في مصر لدراسة الذكاء الاصطناعي هي جامعات القاهرة، حلوان، السادات، كفر الشيخ، سوهاج، المنوفية، الفيوم، جنوب الوادي، مطروح، بنها، وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي، على صفحتها الشخصية.

مجالات العمل بعد دراسة الذكاء الاصطناعي

هناك العديد من الأعمال في المجالات المختلفة، التي تؤهل الطلاب الدراسة في كليات الذكاء الاصطناعي، أهمها البرمجة وتصميم الروبوتات وهندسة الكمبيوتر، وذلك وفق ما ذكره خالد يسري، استشاري أدوات الذكاء الاصطناعي خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ أنَّ هناك العديد من الأعمال المتاحة بعد التخرج في كليات الذكاء الاصطناعي.

العمل في مجال البرمجة.

العمل في مجال متابعة أعمال الروبوتات.

العمل في مجال تصميم النظم وتحليلها.

العمل في مجال التطبيقات الحاسوبية.

العمل في سرية أمن نظم المعلومات.

العمل في مجال تصميم وتطوير الروبوت.

العمل بمجال تمييز الأصوات وتحليل الصور.

العمل في مجال صناعة السيارات والطائرات.

العمل في مجال برمجيات الاستثمار أو الترجمة.

العمل في هندسة الكمبيوتر وقاعدة البيانات.

العمل في مجال التواصل البصري والتصميم.

العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي وهندسة البرمجيات.