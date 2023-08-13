رابط نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 لطلاب المرحلة الأولى.. «اعرف كليتك»

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 ليستعد طلاب المرحلة الأولى الدخول عليه فور إعلان تنسيق الجامعات الحكومية غدا الاثنين بالمؤتمر الصحفي، إذ يجرى الكشف عن تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية وعدد الطلاب المتقدمين للمرحلة والكليات المتاحة.

رابط نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023

ويمكن للطالب من خلال رابط نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023، معرفة الكلية التي رشح إليها وطباعة بطاقة الترشيح، وفق ما أكدته وزارة التعليم العالي بأن النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذي قمت بتقديم رغباتك عليه، وعلى الطالب اتباع مايلي:

- الدخول على رابط نتيجة التنسيق من هنا.

- ادخال رقم الجلوس وستظهر نتيجة الترشيح على الفور.

- يمكنك طباعة بطاقة الترشيح من الموقع.

- بطاقة الترشيح لا تمثل مستندا رسميا، لكنها مجرد إخطار.

موعد إعلان الحدود الدنيا للقبول للجامعات الخاصة

ومن جهة أخرى، أعلن مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي أنه من المقرر الكشف عن الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة للجامعات الخاصة خلال الأسبوع الجاري، بعد الانتهاء من إعلان تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية.