لينك نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 لمعرفة ترشيح الكليات

ساعات قليلة ويتاح لطلاب المرحلة الأولي الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد، معرفة النتيجة من خلال لينك نتيجة تنسيق الثانوية العامة2023، والمتاحة على منوقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، ليتمكن الطالب على الفور من معرفة نتيجة ترشيحه بداية من غد الإثنين.

لينك نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 غدا

وأشارت وزارة التعليم العالي إلى أن لينك نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023، سيفتح أمام الطلاب بمجرد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 -2024، فى مؤتمر صحفي غدا الإثنين، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من قيادات الوزارة .

خطوات معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

ومن خلال لينك نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023، يقوم الطالب بإدخال رقم جلوسه من هنا، وعلى الفور تظهر الكلية أو المعهد الذى رشح لها الطالب أو الطالبة في المرحلة الأولى من التنسيق، ثم يقوم بطباعة بطاقة الترشيح التي تعد بمثابة إخطار.

وجود أماكن شاغرة بكليات التمريض لطلاب تنسيق المرحلة الثانية

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ«الوطن» بأن التوقعات تشير إلى وجود أماكن شاغرة بكليات التمريض لطلاب تنسيق المرحلة الثانية بمختلف المحافظات، لافتا إلى أن كليات التمريض تشهد إقبالا كبيرا من قبل الطلاب بمختلف المحافظات.