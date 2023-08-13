إصابة 21 شخصا في تصادم أتوبيسين بالشرقية

أصيب 21 شخصا في حادث تصادم أتوبيسين على طريق جنيفا خلف المركز الطبي العالمي بمدينة العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغندور، وجرى تقديم الرعاية الطبية لهم، وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة.

حادث تصادم أتوبيسين

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الغندور بمدينة العاشر من رمضان باستقباله مصابين في حادث تصادم أتوبيسين، وتلقوا الرعاية الصحية اللازمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته والاطمئنان على المصابين، فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة والتي أمرت بجمع كافة التحريات حولها وبيان أسبابها.

الإسعاف تنقل المصابين إلى المستشفى

ودفعت هيئة الإسعاف بعدة سيارات لموقع الحادث لنقل المصابين للمستشفى، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة بعد نقل المصابين إلى المستشفى.