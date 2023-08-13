«شباب ورياضة الشرقية» تنظم ندوات توعوية وتثقيفية عن مخاطر الإدمان

قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه جرى تنفيذ ندوات للشباب والفتيات، من أعضاء مراكز الشباب، للتوعية بمخاطر الأدمان والآثار السلبية الناتجه عنه.

ندوات توعوية وتثقيفية عن مخاطر الإدمان في الشرقية

وأشار إلى أن تلك الندوات، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، ونظمتها الإدارة العامة للشباب بالمديرية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمحافظة .

توزيع رسائل إرشادية

وأوضح وكيل وزاره الشباب والرياضة، في بيان، أن الندوات التوعوية جرى تنفيذها بمراكز شباب ( كفر الأعصر - ناصر - سعود - سماكين الشرق- سماكين الغرب - أبو كبير - منزل حيان - الشمس)، بمشاركة 300 شاب وفتاة من أعضاء المراكز، لافتًا إلى أن الندوات صاحبها تنفيذ أنشطة تفاعلية للأطفال (ترفيهية وفنية ورياضية)، بجانب توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عددا من الرسائل الإرشادية.

وأشاد الدكتور ممدوح محافظ الشرقية، بدور مديرية الشباب والرياضة، لما تقدمه من مبادرات وأنشطة وفاعليات متنوعة، وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بهدف الوصول إلى الشباب وبناء شخصية متكاملة لهم، تمكنهم من الاندماج بالمجتمع والاعتماد على أنفسهم.