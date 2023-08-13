قطع المياه عن عدة مناطق في الشرقية لمدة 4 ساعات

أعلنت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية والبحر الأحمر، مواعيد قطع وإعادة ضخ المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها.

وقررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قطع المياه عن مدينة فاقوس، اليوم الأحد، لمدة 4 ساعات بدءًا من الساعة 5:00 مساء وحتى الساعة 9:00 مساء من نفس اليوم.

سبب قطع الخدمة عن المناطق المتأثرة

وأشارت الشركة إلى أن سبب قطع الخدمة إيقاف محطة مياه أبو شلبي المرشحة بمركز فاقوس لوجود أعمال صيانة داخل المحطة، مطالبة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلى توافر سيارات مياه للمناورة بها بالمناطق المتأثرة.

مواعيد ضخ المياه الجديدة في مدينة القصير

من جانبها، حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، مواعيد ضخ المياه في مدينة القصير خلال الفترة من اليوم الأحد وحتى السبت 19 من نفس الشهر، على النحو التالي:

- الأحد 13 أغسطس: «العوينة - الجرف - العدوة - المستشفى - مبارك - أبوالنصر».

- الاثنين 14 أغسطس: «منطقة الجبانة - السيول - المستعمرة».

- الثلاثاء 15 أغسطس: «الإذاعة والتلفزيون - المدينة الصناعية - الأبنودية - عمارات السيدة خديجة - المنطقة الرابعة».

الاربعاء 16 أغسطس: «عمارات العوينة الجديدة - الجزء الشمالي - رافع مبارك - التوطين».

- الخميس 17 أغسطس: «التقوى - شنيشن - خلف المخابرات - عمارات أبو النصر».

- الجمعة 18 أغسطس: «الأمل وامتداد الأمل - السبع عمارات - توشكى - عمارات 144 - البلوكات».

- السبت 19 أغسطس: «الجميعة - المنطقة الثالثة - منخفض التكاليف».