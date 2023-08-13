«صحة كفر الشيخ»: «100 يوم صحة» قدمت 6 آلاف و899 خدمة في يوم واحد

أكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، انتظام مبادرة «100 يوم صحة» في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، لافتةً إلى أنّه تم تقديم 6 آلاف و899 خدمة في إطار المبادرة خلال يوم واحد.

تقديم 6 آلاف و899 خدمة من خلال مبادرة «100 يوم صحة»

أوضحت «محمود»، أنّ الخدمات التي قدمتها المبادرة تضمنت 759 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة في أول زيارة، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 492 خدمة، كما تم تقديم خدمات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لـ18 طفلاً وطفلة.

وأضافت أنّه جري تقديم 1741 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، كما قدمت مبادرة «100 يوم صحة» أيضاً 42 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين.

تطعيم 2790 طفلاً وطفلة

قال الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، إنّ إجمالي المترددين على القوافل الطبية بلغ 210 مواطنين، مشيراً إلى أنّ عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة بلغ 581 منتفعة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 2790 طفلاً وطفلة.

وذكر «الشربيني» أنّ مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بمحافظة كفر الشيخ، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تُقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

خط ساخن لطلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين

دعا «الشربيني» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».