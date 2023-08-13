حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مراكز بلبيس وأبو كبير والإبراهيمية والحسينية.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في بلبيس

وشنت الوحدة المحلية بالعدلية في مركز بلبيس، حملة لإزالة لتعديات على الأرض الزراعية بمساحه 30 مترا بعزبة عرب الرملية التابعة لقرية الشغانبة التابعة للوحدة المحلية بالعدلية، وتمت الإزالة كليا.

إزالة تشوينات ومباني بالطوب في الحسينية

كما أزالت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق، شدة خشبية لصب سقف حوائط حاملة بناحية سامي سعد، وكذلك تم إزالة تشوينات ومباني بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 80 مترا، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي مركز أبو كبير تم إزالة دور أرضي بالبلوك الأبيض على الأرض الزراعية على مساحة 30 مترا بناحية الوحدة المحلية ببني عياض، وتم تطبيق القانون على المخالفين.

إزالة مخالفات في مركز الإبراهيمية

وفي سياق متصل تمكنت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية من إزاله تاندة مخالفة على مساحة 200 متر بمنطقة الترعة بالمدينة، وإزالة سور مخالف على مساحة 5 أمتار بشارع متفرع من شارع اللواء عبد العزيز علي، فضلا عن إزالة تشوين بالات قش الأرز وحظيرة مواشي على مساحة 60 مترا، وكذا إزالة سور بالخشب والجبس على مساحه 200 متر بقرية الخضارية التابعة للوحدة المحلية بكفور نجم خارج الحيز العمراني.