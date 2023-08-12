إزالة إشغالات أمام مطعم شهير بالمعادي استجابة لمنظومة الشكاوى الحكومية

شن حي المعادي بالقاهرة حملة استجابة للشكاوى الواردة من البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أسفرت الحملة عن توجيه الإدارات والأجهزة المعنية برفع عوائق وسلاسل حديدية من أمام مطعم شهير بكورنيش النيل المعادي بناء على الشكوى الواردة عبر البوابة الإلكترونية الموحدة للشكاوى الحكومية الموحدة.

رفع إشغالات كافيه

كما رفعت أجهزة الحى إشغالات كافيه بشارع الترعة، بناء على الشكوى الواردة عبر البوابة الإلكترونية للشكاوى الحكومية الموحدة، وتم مصادرة الإشغالات واتخاذ إجراء حيال المخالفين.

مشروع الصرف الصحي بشارع 9

كما أجرت منال محمود، سكرتير حي المعادي، جولة بالتعاون مع إدارة الطرق لمتابعة مشروع الصرف الصحي بشارع 9 لاستكمال مشروع إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي والالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من المشروع خلال الفترة المقبلة، حيث تم إجراء تحويلات مرورية بالتنسيق مع إدارة المرور طوال فترة تنفيذ المشروع، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بمنع الإشغالات واتخاذ إجراء قانوني ضد المخالفين والعمل على استعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين.