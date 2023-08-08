إزالة 28 حالة تعد على الأراضي الزراعية في حملة بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية في مدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة لجميع التعديات على الفور، والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية.

إزالة 28 حالة تعد على الأراضي الزراعية

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية، عن إزالة 28 حالة تعد على مساحة 1917 م2 بنطاق 7 مراكز، عبارة عن الآتي:

- 17 حالة تعد بمساحة 1067 م2، عبارة عن تشوينات ومباني وأسوار بالطوب الأبيض وشدة خشبية، لعمل أعمده خرسانية بقريتي الحاجر ودفشو بكفر الدوار.

- حالة تعد بمساحة 400 م 2 عبارة عن شدة خشبية مسلحة دور ثاني علوي بقرية محلة الأمير برشيد.

- 3 حالات تعدي بالمهد بمساحة 220 م2 عبارة عن شدة خشبية لدور أول علوي ومبنى عشوائي بالطوب الأبيض بقرى عباس العقاد والكوم الأخضر بحوش عيسى.

- 4 حالات تعدي على الأرض الزراعية بمساحة 100 م2 عبارة عن أعمال تطوير و تعلية سور بعزبة يونس حميده بالدلنجات.

- حالة تعدي عبارة عن بناء أسوار طولية بمساحة 50 م2 متر بكوم حمادة.

- حالة تعدي عبارة عن سور مبني بالطوب الأبيض، مكونا من ضلعين بمساحة 40 م2 بقرية الإنشا التابعة للوحدة المحلية لقرية سمخراط بالرحمانية

- حالة تعدي عبارة عن مبنى مكون من 3 أضلاع خارج الحيز العمراني بمساحة 40 مترا بنطاق قرية أريمون بالمحمودية.

تكثيف حملات إزالة تعديات الأراضي الزراعية

ومن جهتها، أكدت نائب محافظ البحيرة على التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، وتفعيل الإجراءات كافة، التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد، والتعامل بكل حسم لردع المخالفين، وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً.

وأوضحت أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لرصد كافة أعمال البناء المخالف، إذ سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف التي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.