إزالة حظيرة ملاصقة لسور مركز شباب العاشر في مدينة نصر

شن حى شرق مدينة نصر بالقاهرة، حملة لإزالة المخالفات ورفع جميع الاشغالات بالشوارع وإزالة ما يعوق سير المارة والسيارات ويشوه المظهر الحضاري والجمالي للحى،أسفرت الحملات عن رفع جميع الاشغالات وإزالة زريبة ورفع كفاءة النظافة فى محيط مركز شباب الحى العاش، كماأسفرت الحملات بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية والاشغالات عن رفع الاشغالات من محل طيور هاى لايف فى العقار رقم 33 بشارع سمير عبد الرؤوف، كما مصادرةأدوات الشيشة من كافية أسفل عقار فى مساكن شروق النادي الأهلي و جاري متابعة رفع ما يستجد من إشغالات بباقي شوارع الحى.

إزالة المخالفات

كما تلقى حى شرق مدينة نصر عدد من الشكاوى وتم التفاعل السريع وإزالة مخالفات أمام مغسله سيارات فى مساكن شروق النادي الأهلي،كما تم إزالة الاشغالات من سوبر ماركت قنديل في العقار رقم 19 من شارع لوساكا المنطقة السادسه وجاري متابعة رفع ما يستجد من إشغالات بباقي شوارع الحي.

تكريم الموظفين

من ناحية أخرى، أكد اللواء أحمد جودة،رئيس حى شرق مدينة نصر، على تحفيز وتشجيع العاملين المجتهدين على التمييز والإبداع والتفاني في العمل وخلق قدوة حسنه لزملائهم بالحي لحثهم على العطاء وبذل المزيد من الجهد لتطوير العمل،مؤكدا أنه تم تفعيل جائزة التميز الحكومي الداخلي بين إدارات الحي وتم تكريم نخبة من موظفي حي شرق مدينه نصر المجتهدين والمتميزين في عملهم تحفيزا لهم علي نشاطهم المتميز ومجهودهم المبذول واخلاصهم وتفانيهم في العمل ومنهم المهندس علاء الدين ،مسؤول إدارة الاشغالات والمهندسة أنهار مسلم، مدير إدارة الإنارة بالحى.

وأشارإلى استمرار فاعليات جوائز التميز الحكومي الداخلي بين جميع العاملين بالحي حيث يتم تكريم أفضل 5 موظفين متميزين وأفضل إدارة فعالة على مستوى حي شرق مدينه نصروالتكريم للموظف المثالي والمتميز بحي شرق مدينة نصر تحفيزا وتشجيعا للموظفين من أجل تحقيق مصالح المواطنين