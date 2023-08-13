محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بكفر الزيات والمحلة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة لا تألو جهدا في تطوير كافة المراكز والمدن تحقيقا لرؤية القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن مشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة في كافة مدنها تعكس ملامح الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جاء ذلك خلال تفقده اليوم المشروعات التي تقوم المحافظة بتنفيذها في مركزي كفر الزيات والمحلة.

تطوير مدينة كفر الزيات

بدأ محافظ الغربية جولته في مدينة كفر الزيات بمتابعة تنفيذ محور النعناعية الذي يتم إنشائه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وتابع «رحمي» جولته بتفقد أعمال تطوير النفق السفلي بشارع طلعت حرب بحي ثان المحلة، حيث يتم عزل النفق بالكامل وإعادة تأهيله، بما في ذلك تطوير الأعمال الميكانيكية الخاصة بأعمال نزح المياه، إلى جانب تطوير شارع طلعت حرب من خلال تجديد الأرصفة وعمل إنترلوك والتشجير وإعادة الرصف ووضع نظام لصرف مياه الأمطار.

تطوير كورنيش المحلة

وتابع المحافظ جولته بتفقد إنشاء كورنيش المحلة، حيث يتم إنشاء كوبري في المرحلة الثالثة من أعمال الكورنيش، والتي تبدأ من منطقة الهويس وحتى نهاية الطريق بمحلة أبو علي.

واختتم المحافظ جولته بتفقد إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد المكون من دور أرضي و5 أدوار على مساحة 2842 مترا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة.