7 جامعات تشارك في ملتقى شباب الجمهورية الجديدة بالمنصورة

شارك طلاب اتحاد «من أجل مصر» بجامعة سوهاج، في فعاليات ملتقى «شباب الجمهورية الجديدة»، وذلك بالمعسكر الطلابي الدائم الذي نظمته جامعة المنصوره بمدينة جمصة، وشارك به اتحادات طلاب 7 جامعات مصرية حكومية، وهي «سوهاج، أسيوط، طنطا، الفيوم، المنوفية، الوادي الجديد، القاهرة».

تنفيذ استراتيجية الدولة

وأكد الدكتور حسان النعماني، القائم بأعمال رئيس الجامعة، أنه في ظل تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية التي تستهدف بناء الإنسان والدولة معاً، لتصبح الثقة في الشباب كبيرة، تحرص جامعة سوهاج على مشاركة أبنائها الطلاب في مختلف اللقاءات والملتقيات، من أجل تنمية قدراتهم وتحقيق التواصل والاندماج بين شباب الجامعات المختلفة، وإعداد جيل جديد من شباب الجمهورية الجديدة، متدربا على التحديات والصعوبات ومسلحا بالخبرات والتجارب.

الملتقى استمر 5 أيام

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، أن فعاليات الملتقى استمرت على مدار 5 أيام، وتضمنت العديد من الأنشطة وورش العمل والندوات والمحاضرات، التي تهدف إلى تشجيع المناقشات والحوارات وتبادل الأفكار والمعرفة بين الشباب من مختلف الجامعات، لتعزيز وعي الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة في بناء مستقبل الجمهورية الجديدة.