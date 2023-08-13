فور ظهور نتيجة الثانوية العامة، وتزامنا مع أعمال مكتب التنسيق لاختيار رغبات، الطلاب للالتحاق بالكليات المختلفة خلال العام الدراسي 2023- 2024، وازداد الاهتمام بمعرفة البرامج الغير تقليدية المختلفة بالجامعات، وكذلك أسعار الدراسة بها ومنها، أسعار الدراسة في البرامج غير التقليدية بكلية الآداب جامعة السويس

أسعار الدراسة في البرامج غير التقليدية بكلية الآداب جامعة السويس

وبحسب الموقع الرسمي للمركز الإعلامي بجامعة السويس فإن كلية الآداب التابعة للجامعة تتميز بوجود البرامج غير التقليدية التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وأشار الموقع الرسمي للجامعة أن كليةالآداب تضم عدد من البرامج غير التقليدية، موضحاً أن أسعار الدراسة في البرامج غير التقليدية بكلية العلوم جامعة السويس، يتم احتسابها بالساعات المعتمدة ويتراوح سعرها 8000 جنيه بحسب البرنامج وهي كالتالي:

برنامج الانجليزية والترجمة التخصصية بكلية الآداب جامعة السويس

ويوفر البرنامج بحسب إعلان الجامعة العمل في شركات ومؤسسات متعددة وهو برنامج يستغرق نحو 136 ساعة معتمدة وتحسب الساعات المعتمدة وفقاً لكل برنامج ويبلغ سعر البرنامج 8000 جنيه

برنامج شعبة اللغة الفرنسية الترجمة التخصصية كلية الآداب جامعة السويس

ويعد هذا البرنامج متخصص بكل المهارات المتعلقة بمجالات الترجمة التخصصية باللغة الفرنسية، وتتعدد مجالات العمل امام خريج هذا البرنامج في المؤسسات الدبلوماسية ووسائل الاعلام

برنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب جامعة السويس

هذا البرنامج يعده المتخصصون في هذا المجال الحيوي البرنامج المساحه ونظم المعلومات الجغرافية ويوهل الخريجين لسوق العمل