إنجازات «حياة كريمة» في البحيرة تغير الواقع.. وحدات صحية ومجمعات خدمية

اهتمت المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بإنشاء المشروعات الخدمية المختلفة في قرى محافظة البحيرة، ووصل إجمالي مشاريعها إلى 8868 مشروعا مختلفة، وجاء ذلك في المراكز التي انضمت للمرحلة الأولى من المبادرة، وهي: دمنهور – كفر الدوار – أبو حمص – حوش عيسى – أبو المطامير – وادي النطرون، ويتبع تلك المراكز، 42 وحدة، 236 قرية 3967 تابعا، لخدمة 3.5 مليون مستفيد.

مشروعات القطاع الصحي

وتولي «حياة كريمة» اهتماما ملحوظا للقطاع الصحي، وذلك من خلال عملها على تنظيم قوافل علاجية للأهالي الأكثر احتياجا، فضلًا عن إنشاء المشروعات المختلفة في هذا القطاع، كالمستشفيات ونقاط الإسعاف، وفي البحيرة، بلغ عدد المشروعات في هذا القطاع إلى 173 مشروعا.

عملت المبادرة على رفع كفاءة 50 وحدة صحية بنسبة تنفيذ وصلت لـ100%، وكذلك إنشاء 123 وحدة صحية جديدة، تم الانتهاء من 65 مشروعا منها ومازال العمل جاريا على باقي العدد، بنسب تنفيذ تترواح بين 80- 94%، أما عن وحدات الإسعاف، فتعمل المبادرة في 56 مشروعا، منها 38 وحدة جديدة ورفع كفاءة 18 وحدة.

مجمعات زراعية وخدمية

وكعادتها، تهتم مبادرة «حياة كريمة» بتوفير الخدمات للمواطنين، فبلغ عدد المجمعات الخدمية التي أنشأتها المبادرة إلى 42 مجمعا، بالإضافة إلى 43 مجمعا زراعيا، كما أنشأت 168 مركز شباب، جرى الانتهاء من 119 مركزا منها، وجاري العمل على استكمال الباقيين.