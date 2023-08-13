رفع 43 ألف طن من المخلفات في حملة مكبرة بالسنبلاوين

شنت رئاسة مجلس ومدينة السنبلاوين حملة مكبرة لإزالة ورفع المخلفات الصلبة في نطاق المدينة، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وتفريغ الحاويات بشوارع المدينة والتخلص الآمن منها للحفاظ على الشكل العام والجمالي للمدينة وتوفير بيئة صحية خالية من التلوث للمواطنين.

رفع 43 ألف من المخلفات الصلبة في السنبلاوين

وأكد أحمد عبد العظيم رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، في بيان، أن هناك متابعة مستمرة لأعمال النظافة ورفع المخلفات الصلبة وعمل حملات بصفة مستمرة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ورؤساء الوحدات المحلية وتتم في نطاق القرى والعزب والشوارع والميادين حيث تم رفع 43 ألف طن من المخلفات في المدينة و7 الاف طن في أرياف المدينة، وتم تفريغ الحاويات والتخلص الامن منها، وتضمنت شوارع المدينة وشارع بورسعيد وشارع صلاح سالم والقنطرة وشارع أحمد عبد العزيز.

حملة لمتابعة النظافة في جمصة

قال المهندس أيمن عزت، رئيس مجلس مدينة جمصة في بيان له إنه تم عمل حملة مكبرة ومكثفة على عدد من الشوارع والميادين ومسح شامل في منطقة 15 مايو ومنطقة الشيخ زايد وبالتنسيق مع المحافظة تم عمل حملة على مدار أسبوع كامل خلال شهر أغسطس الجاري 2023 وتنظيف السواطئ وتسوية الرمال أمامها.