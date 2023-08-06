مصيف جمصة يستقبل مليون زائر خلال العطلة الأسبوعية.. الشواطئ كاملة العدد

شهدت مدينة جمصة بالدقهلية، إقبالا كبيرا من المصطافين خلال العطلة الأسبوعية، للاستمتاع بالأجواء على شواطئ المدينة والتي يبلغ عددها 18 شاطئا، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة طوال الفترة الحالية.

مليون زائر خلال العطلة الأسبوعية

وقال المهندس أيمن عزت، رئيس مجلس مدينة جمصة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن عدد المصطافين وصل إلى مليون زائر خلال العطلة الأسبوعية، والأمور تسير بشكل جيد ومنظم، مؤكدا وجود حملات نظافة يومية على الشواطئ، كما يتم تنظيف الممر المخصص لذوي الهمم، وهو أول ممر يتم إنشائه في محافظة الدقهلية، بالإضافة إلى وجود دورات مياه مجانية وجميعها مفتوحة، بالإضافة لوجود حملات مكبرة في ضواحي المدينة لمتابعة أعمال النظافة للارتقاء بمظهر المدينة والمصيف.

مواعيد عمل شواطئ جمصة

وناشد رئيس مدينة جمصة، الأهالي وجميع المصطافين بأن يتبعوا تعليمات عمال الإنقاذ أثناء السباحة في البحر وتعليمات مجلس المدينة، خاصة من يدخلون إلى الشواطئ خلسة في الليل، ما قد يتسبب في حالات غرق لعدم وجود المنقذين لأن مواعيد عملهم الرسمية انتهت، موضحا أن الشاطئ يستقبل الزائرين من 7 صباحا وحتى 8 مساء.