محمد رمضان يحقق 488 ألف جنيه بفيلم ع الزيرو في شباك التذاكر أمس

حقق الفنان محمد رمضان بفيلمه ع الزيرو نجاحاً كبيراً بدور العرض، حيث استطاع رمضان أم يحقق بفيلمه أمس 488 ألف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

محمد رمضان يحتل المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة

وأضاف أن الفنان محمد رمضان احتل المرتبة الثانية بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض، ولازال يحقق إيرادات عالية بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض .

وبعد طرح فيلم ع الزيرو بدور العرض، نشر رمضان باستمرار فيديو أثناء مقابلته للجمهور في الشارع، وقد سبق وعليه عليه قائلاً: «الحمد لله على هذا الحب المتبادل بيني وبين جمهوري.. من العرض الخاص لفيلم ع الزيرو، ثقة في الله نجاح».

أحداث فيلم ع الزيرو

تدور أحداث فيلم «ع الزيرو» في إطار إنساني حول أب فقير يعاني مع مرض ابنه ويسعى في محاولات لإنقاذ حياته، لكن تتطور الأحداث ويصبح من الأغنياء.

أبطال فيلم ع الزيرو

فيلم «ع الزيرو» من بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي وإسلام إبراهيم، تأليف الدكتور مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وهو من إنتاج جمال وأحمد العدل.