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ضبط 450 كيلو أغذية وأعلاف مجهولة المصدر في الشرقية

كتب:

نظيمة البحرواي
03:24 م | الأحد 13 أغسطس 2023
اعلاف

اعلاف

شن جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية عدة حملات رقابية على الأسواق والمخازن والمنشآت الغذائية والمطاعم، والمحال التجارية لأحكام الرقابة على الاتجار في المنتجات. 

وأسفرت الحملات عن ضبط تحرير محضر ضد شركة للأغدية؛ لحيازة سلع غذائية دون فواتير، وتم التحفظ على 10 كراتين مواد غذائية مجهوله المصدر، بإجمالي 250 كيلوجراما. 

ضبط أعلاف مجهولة المصدر 

وتحرر محضر ضد صاحب محل لتجارة الأعلاف؛ لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 20 شيكارة علف بإجمالي 200 كيلو جرام. 

فحص الشكاوى الوارده من المواطنين

وبحسب بيان لمحافظة الشرقية يقوم العاملين بجهاز حمايه المستهلك بفحص الشكاوى الواردة من المواطنين بشكل يومي، والعمل على حلها بأسرع وقت؛ لضمان حقوق المواطنين الاستهلاكية. 

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بقلم نظيمة البحرواي