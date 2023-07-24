ضبط 267 طن قمح مخزنة في مصانع أعلاف بكفر الشيخ

أكد المحاسب، عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة كفر الشيخ، أن الحملات على مصانع الأعلاف ومخازن ومحلات الحبوب، مستمرة على مدار الأسبوع، وتم ضبط 267 طن قمح مخالف لم يورد للشون والصوامع.

توقيع غرامات مالية وتحرير محاضر

وأوضح «حبيب» وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملات التموينية بالمحافظة تبذل قصارى جهدها لضبط المخالفين لتخزينهم كميات من القمح المحلي داخل مخازن مصانع الأعلاف، وكذلك داخل مخازن لبعض تجار الحبوب، مشيراً أنه حال الضبط لكميات القمح يتم التحفظ عليها وتحرير محضر وعرضة علي الجهات المختصة للتحقيق في الأمر، والتي تنتهي بتوقيع غرامة مالية كبيرة حسب الكميات التي تم ضبطها.

تضافر الجهود لضبط المخالفين لتخزين القمح

وأضاف أيضا أنه يجري تنسيق كامل مع مباحث التموين، وعدد من القطاعات الحكومية الأخرى في محافظة كفر الشيخ، بهدف تضافر كافة الجهود لضبط المخالفين سواء في طحن الاقماح، أو بيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مبالغ فيها.

ضبط جبن فاسد في بورسعيد

في سياق منفصل، تمكنت حملة في بورسعيد من ضبط 30 كيلوجراما من الجبن الفاسد داخل أحد المحال الكبيرة قبل بيعها للمواطنين.