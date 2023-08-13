فتح باب التقدم للمقيمين من «إداري جامعة كفر الشيخ» لجائزة التميز الداخلي

أعلنت جامعة كفر الشيخ فتح باب التقدم للمقَيمين من الجهاز الإداري بالجامعة لجائزة التميز الداخلي والمنبثقة من جائزة مصر للتميز الحكومي، خلال الفترة من 13 - 17 أغسطس 2023.

الشروط الواجب توافرها في المقَيمين من الجهاز الإداري

ووفقاً لبيان صادر عن الجامعة، فإنّ الشروط الواجب توافرها في المقَيمين من الجهاز الإداري بجامعة كفر الشيخ والمتقدمين لجائزة التميز الداخلي كالتالي:

- أنّ يكون من بين الدرجات التخصصية المختلفة ويفضل من الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه.

- يُفضل أنّ يكون المتقدم من سبق له العمل في مجال المراجعة والتقييم وإدارة الجودة.

- أنّ يُجيد المتقدم العمل في شكل تعاوني داخل فريق عمل.

- أنّ يكون تقرير كفاية الأداء للمتقدم «امتياز» في الثلاث سنوات الأخيرة.

- أنّ يُجيد المتقدم مهارات الحاسب الآلي.

الأوراق المطلوبة لجائزة التميز الداخلي

وبحسب جامعة كفر الشيخ، فإنّ الأوراق المطلوب تقديمها لجائزة التميز الداخلي كالآتي:

1- سيرة ذاتية توضح مهارات المتقدم والوثائق الدالة عليها.

2- شهادة المؤهل + شهادة الماجستير أو الدكتوراه.

3- تقرير كفاية الأداء في الثلاث سنوات الأخيرة.

وأكد بيان الجامعة أنّه سيتم استقبال طلبات الراغبين في التقدم لجائزة التميز الداخلي بمكتب نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة خلال الفترة المذكورة.