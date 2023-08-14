حبس عصابة سرقة السيارات في القاهرة.. قانوني يكشف العقوبة المتوقعة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة حبس تشكيل عصابي من 3 أشخاص بتهمة سرقة السيارات 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

ضبط 3 أشخاص

أما عن تفاصيل الواقعة التي شهدتها منطقة التجمع الأول بالقاهرة، فقد تمكن رجال الشرطة من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقة نارية لذات العيار في التجمع الأول، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات «ربع نقل» بأسلوب فتح كالون الباب، وتم اقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، واعترفا بسرقة 2 سيارة ربع نقل.

العقوبة القانونية

أما عن العقوبة القانونية، أوضح عبد الله محمد عبد الله المحامى لـ«الوطن»، أن المادة 318 من قانون العقوبات تناولت عقوبة إرتكاب جريمة السرقة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

وأضاف أن المادة 319 عقوبات نصت على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.