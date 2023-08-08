جريمة كفر غطاطي بالهرم.. النيابة تقرر حبس عامل أنهى حياة زوجته وابنته

شهد كفر غطاطي بالهرم جريمة بشعة، إذ أقبل زوج على قتل زوجته وابنته وإصابة 4 من أولاده بسبب خلافات زوجية، وجرى نقل الجثامين إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة، بينما جرى نقل الأطفال المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جريمة كفر غطاطي بالهرم

تفاصيل جريمة كفر غطاطي بالهرم بدأت عندما تلقى اللواء أحمد الوتيدى نائب مدير المباحث اخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بقيام عامل إنهاء حياة زوجته وابنته وإصاب 4 آخرين من أولاده في كفر غطاطي بالهرم بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب بالجيزة والمقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم إلى مكان الواقعة.

سبب ارتكاب جريمة كفر غطاطي بالهرم

سبب ارتكاب جريمة كفر غطاطي بالهرم وفقا للتحريات، تبين أن المتهم يدعى عبد المولى يبلغ من العمر 41 سنة يعمل عامل قام بإنهاء حياة زوجته رانيا ربة منزل 40 سنة، وجنا عبد المولى 11 سنة، وإصابة كل من ملك 18 سنة، ومنة 15 سنة، وسجدة 5 سنوات، ومي 8 سنوات، بسبب خلافات زوجية، وألقت مباحث الهرم القبض على المتهم، وأقر بارتكابه الواقعة بسبب خلافات أسرية بينهما وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة المتهم المتوقعة

يقول المحامي ماهر عبدالرحيم الخبير القانوني إن قانون العقوبات حدد عقوبة ارتكاب جريمة القتل، بحسب ما ورد بالفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل هذه الجناية -جناية القتل العمد- بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».