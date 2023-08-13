وظائف قيادية شاغرة في شركة الكهرباء.. اعرف الشروط

أوضحت الشركة القابضة للكهرباء، ممثلة في شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أن شرط الخبرة والتي لا تقل عن 16 سنة، شرط أساسي للقبول بالوظائف القيادية التي أعلنت عنها الشركة.

وأعلنت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء عن احتياجها لعدد من الوظائف القيادية بالشركة وفقًا لبيان رسمي والمتمثلة في:

الوظائف المطلوبة بشركة الكهرباء

- رئيس قطاع التدريب بالمركز الرئيسي للشركة في أسوان.

- رئيس قطاع الشئون التجارية المركزية وكبار المشتركين بالمركز الرئيسي للشركة بأسوان.

- مدير عام الإدارة العامة للإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع بالمركز الرئيسي للشركة بأسوان.

- رئيس قطاع الشئون التجارية وسط قطاعي الأقصر - قنا.

- مدير عام الإدارة العامة للأعمال المدنية بالمركز الرئيسي في أسوان.

الشروط المشتركة للوظائف

- مؤهل عال هندسي مناسب.

- الحصول على مؤهل عال تجاري مناسب.

- خبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 15 أو 16 سنة.

- قضاء مدة بينية قدرها سنتان أو سنة على الأقل في وظيفة قيادية أو درجة نظيرة للدرجة المتقدم إليها حسب الوظيفة.

- اجتياز التدريب الذي تقدمه الشركة وقدرة فائقة على القيادة والتوجيه.

- اجتياز الاختبارات أمام لجنة اختيار القيادات بالشركة.

- قدرة فائقة على القيادة والتوجيه واجتياز الاختبارات أمام لجنة اختيار القيادات بالشركة.

وأكدت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أنه لن يتم القبول في الوظائف رغم موافقة شروط الشخص للوظيفة المتقدم إليها حال عدم اجتيازه للاختبار الذي تحدده الشركة.