إقبال المصطافين على البيتش يوز بالغردقة.. إليك الأسعار

تشهد شواطئ الغردقة إقبالا كبيرا من آلاف الزائرين على الشواطئ العامة والخاصة ورفعت بعض الشواطئ لافتة كاملة العدد واتجه المصطافون إلى البيتش يوز بالشواطئ الخاصة المنتجعات والفنادق السياحية هروبا من درجات الحرارة المرتفعة تزامناً مع موسم الصيف.

شواطئ الغردقة كاملة العدد

كشف أشرف فؤاد مدير عام شواطئ العائلات بالغردقة بأن الشواطئ العامة تستقبل آلاف الزائرين يومياً منذ بدء موسم الصيف وتضم الغردقة 5 شواطئ عامة وعشرات الشواطئ الخاصة التي تمتد على طول الساحل لمسافة عشرات الكيلو مترات.

أسعار البيتش يوز بالغردقة

كشف محمود الصاوي أحد ملاك الشواطئ الخاصة بالغردقة بأن أسعار البيتش يوز تبدأ من مائة وخمَسين جنيها للفرد في اليوم، وتصل حتى ثلاثمائة وخمسين جنيها في شواطئ المنتجعات السياحية والأطفال أصغر من 6 سنوات مجاناً والأطفال من 6 لـ 12 سنة 50% من السعر.

إقبال على البيتش يوز بالغردقة

وأشار عصام علي الخبير السياحي بالغردقة إلى إقبال المصطافين على البيتش يوز بالشواطئ الخاصة وشواطئ المنتجعات السياحية لافتا إلى أن البيتش يوز يكون مقصورا على استخدام الشاطئ والألعاب المائية َوحمام السباحة ويستقبل المصطافين من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء موعد غلق الشواطئ.