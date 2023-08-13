إقبال على الرحلات البحرية في الغردقة.. اعرف الأسعار

تشهد مدينة الغردقة إقبالا كبيرا على الرحلات البحرية تزامنا مع موسم الصيف وتوافد الآلاف من المصطافين على الشواطىء لقضاء إجازة الصيف والاستمتاع بفقرات السنوركل والسباحة وممارسة الألعاب المائية.

إقبال على الرحلات البحرية بالغردقة

قال أحمد بيجو منظم رحلات بحرية بالغردقة إن شواطئ الغردقة تشهد إقبالا كبيرا على الرحلات البحرية حيث تبحر عشرات المراكب صباح إلى الجزر والمحميات الطبيعية بالغردقة والعودة في الساعة الرابعة مساء.

أسعار الرحلات البحرية

وكشف بيجو في تصريحات لـ«الوطن» أسعار الرحلات البحرية وتختلف الأسعار حسب نوع الرحلة إذ يوجد رحلات غواصة ورحلات سنوركل ورحلات جزيرة.

أسعار رحلات الغواصة

تبحر رحلات الغواصة لمدة ساعتين وسعر الرحلة مائة وخمسون جنيه وتشمل جلاس بوت تحت سطح البحر لمشاهدة جمال وتراث قاع البحر الأحمر من الشعاب المرجانية والأسماك بأشكالها والوانها ومشروبات مجاناً.

أسعار رحلات البحر

تشمل الرحلات البحرية رحلات السنوركل وتبحر في الساعة التاسعة صباحا بأسعار ثلاثمائة جنيه وتشمل الرحلة وقفة السنوركل لمدة ساعة ووجبة غذاء ومشروبات ساخنة وباردة مجانا.

أسعار رحلات الجزر

رحلات الجزر من أغلى الرحلات البحرية وتشمل رحلات جزر الجفتون والمحمية وباراديس وأورانج وتبدأ أسعار أربعمائة جنيه وتستمر حتى ثمانمائة جنيه وتبدأ المراكب في التحرك الساعة 9 صباحا والعودة في الرابعة مساء ووجبة غداء ومشروبات وتشمل رسم دخول الجزيرة.