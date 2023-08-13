فنادق الغردقة تستقبل آلاف السائحين من عدة دول أوروبية اليوم

تستقبل فنادق الغردقة اليوم الأحد، قرابة 30 ألف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة قادمين على متن 147 رحلة طيران، وهو ما يساهم في ارتفاع إشغالات الفنادق إلى 95%، فيما أعلنت عدد من الفنادق أنها كاملة العدد ولا توجد غرف شاغرة بها.

وصول 30 ألف سائح إلى الغردقة

وكشف أبو المجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، وصول قرابة 30 ألف سائح اليوم الأحد من مختلف الجنسيات الأجنبية على متن 147 رحلة طيران قادمة من أوروبا، لافتا إلى أن أكثر الجنسيات وصولا من ألمانيا وروسيا وإنجلترا.

فنادق الغردقة كاملة العدد

ومن جانبه أشار سامح جمعة، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن فنادق الغردقة تستقبل آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران السياحية الخارجية الوافدة وارتفاع معدلات حركة السياحة الداخلية منذ بدء موسم الصيف الجاري.

وأكد «جمعة» في تصريحات لـ«الوطن»، وجود نشاط سياحي ملحوظ تشهده في الغردقة وارتفاع معدلات نسب الإشغال، والتي وصلت إلى 95%، وأعلنت عدد من الفنادق كاملة العدد طوال فصل الصيف.