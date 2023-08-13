تطوير 24 عمارة سكنية ضمن المرحلة الثانية بفاطمة الزهراء ببورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن بدء الخطوات التنفيذية لتطوير 24 عمارة سكنية ضمن المرحلة الثانية لتطوير منطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي التي تشهد أكبر خطة تطوير ورفع كفاءة شاملة منذ إنشاءها لتطويرها بالكامل بالتعاون بين محافظة بورسعيد ومؤسسة مشكاة نور الثقافية.

شبكة صرف صحي جديدة

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير ستشمل رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية بالمنطقة وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه وتركيب شبكة صرف صحى جديدة وزيادة الطابع الجمالى ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج وإحلال وتجديد نوازل المياه والصرف داخل مناور العمارات ووصلات المياه الداخلية والخارجية للعمارات.

حملة مكبرة في شوارع فاطمة الزهراء

وأضاف محافظ بورسعيد أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع المنطقة وحول محيط العمارات والتي شملت إزالة عددا من الأكشاك والباترينات المخالفة والتعريشات الخشبية كما جرى التنسيق لإصلاح نوازل الصرف والمياه داخل مناور العمارات كما تم تطهير عدد من خطوط وبالوعات الصرف بشوارع المنطقة.

وأشار المحافظ إلى استمرار الجولات لمتابعة سير العمل أولا بأول للانتهاء من أعمال التطوير خلال شهر ونصف وذلك بالتنسيق الكامل بين مؤسسة مشكاة نور والجهات التنفيذية بمحافظة بورسعيد ممثلة في مديرية الإسكان ووحدة تطوير العشوائيات والمقاولون المسؤولون عن تنفيذ أعمال التطوير

يذكر أن منطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي تعاني من ضعف شبكة الصرف الصحي بها وقد تم أعمال تركيب الشبكة لعدد من العمارات في المرحلة الأولى لأعمال التطوير.