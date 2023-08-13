مصرع شخص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق بلبيس بالشرقية

لقي شخص مصرعه في انقلاب سيارة ملاكي على طريق «بلبيس - السلام» بالشرقية، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع شخص في حادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس باستقباله جثة الشاب «محمد ح م»، 38 عاما، ومقيم في الزقازيق، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية المعنية على الجثة تحت تصرف النيابة العامة لحين إنهاء الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

نقل الجثة للمستشفى

ودفعت هيئة الإسعاف بسيارة إلى موقع الحادث لنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وجرى إخطار أسرة المتوفى، وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة وتم جمع كافة التحريات حول الواقعة.

من جهتها قامت الجهات المعنية بمركز شرطة بلبيس، برفع آثار الحادث من الطريق وتسيير حركة المرور أمام المركبات والمارة.