مراسلة «القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل الفعاليات الرياضية والغنائية في العلمين

كشفت فرح الخولي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من العلمين تفاصيل الفعاليات الرياضية المقامة على مدار الأسبوع الجاري ضمن مهرجان العلمين الجديدة، إذ تنطلق بطولة الجودو العربية بمشاركة عدد كبير من الدول العربية.

سباق رالي السيارات الفارهة

وأضافت في رسالة على الهواء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «ستنطلق أيضا بطولة الكرة الطائرة الشاطئية والتي يشارك بها 100 لاعب من المصنفين دوليا، وما يقرب من 50 فرقة عربية وأجنبية».

وتابعت أن فعاليات المهرجان ستشهد تحديا لسباق جيت سكي وسباق رالي السيارات الفارهة التي ستتجول في شوارع مدينة العلمين، مشيرةً إلى وجود إقبال كبير من جانب الزوار والسائحين على المهرجان وفعالياته.

تنظيم أكثر من حفلة

وعن الفعاليات الفنية، أضافت: «هناك أكثر من حفلة منتظرة من جمهور مهرجان العلمين، مثل حفل أنغام وحفل للمطرب الشعبي حكيم، والفنان محمد محسن، وأمسية كوميدية في ختام فعاليات هذا الأسبوع الخامس من مهرجحان مدينة العلمين مع الكوميديان علي قنديل».