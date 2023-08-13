المسابقة الفنية للرسم الفوري ضمن فعاليات «صيف شبابنا» بكفر الشيخ

نظم مركز شباب قبريط بإدارة شباب فوه، بمحافظة كفر الشيخ، المسابقة الفنية في الرسم الفوري ضمن فعاليات مبادرة «صيف شبابنا» بمشاركة 20 طليعا ضمن سلسلة البرامج الفنية التي تُقدمها إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ في مراكز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تكثيف البرامج والفعاليات تزامناً مع مبادرة «صيف شبابنا»

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إنّ المسابقات الإبداعية للطفل تمنحه الفرصة للتعبير عن مواهبه الإبداعية، وتسهم في تشكيل عقل ووجدان النشء دون توجيه أو تحجيم لإبداعه، مشيراً إلى أنّ الورش الفنية مُناخ مناسب للاطلاع على الخطوط الفنية الأحدث.

وأكد اعتزام المديرية تكثيف البرامج والفعاليات خلال الفترة المقبلة تزامناً مع مبادرة «صيف شبابنا» للنشء والشباب، وتقديم مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية والتثقيفية والرياضية المنفذة بمراكز الشباب والأندية الرياضية.

المسابقة الفنية للطلائع بمركز شباب قبريط

أُقيمت المسابقة الفنية للطلائع بمركز شباب قبريط، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، والسيد درويش، مدير إدارة شباب فوه، وتنفيذ فريق عمل المركز.