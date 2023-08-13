توفير طن ونصف أسماك بلطي سوبر بمدينتي بيلا ودسوق غدا.. الكيلو بـ60 جنيها

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن توفير حوالي طن ونصف أسماك بلطي سوبر، غداً الاثنين، بسعر 60 جنيها للكيلو الواحد، بمدينتي «بيلا، ودسوق»، بإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، واللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق.

توفير طن ونصف أسماك بلطي سوبر بسعر 60 جنيه بمدينتي بيلا ودسوق

وأكد المحافظ، أنّه سيتم طرح الأسماك أمام هايبر المنطقة الشمالية العسكرية بمدينة بيلا أمام بنزايون، إضافة لتوفير الأسماك بمنفذ القوات المنطقة الشمالية العسكرية بدسوق، بجوار كنيسة مارجرجس بدسوق، مشيراً إلى أنّه سيتم توفير كميات أخرى من الأسماك بمراكز ومدن المحافظة، للجمهور، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان توفرها.

توفير الأسماك بأسعار مخفضة في الأسواق

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبالتنسيق مع اللواء أركان حرب الحسين محمد فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، والمهندس محمد زيدان خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا، بتوفير الأسماك بأسعار مخفضة في الأسواق من إنتاج مزارع الثروة السمكية بالمحافظة، بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية، بمتابعة العقيد علاء جاويش، قائد منافذ كفر الشيخ العسكرية، على أنّ يتم الإعلان عن ذلك تباعاً ببقية مراكز ومدن المحافظة.