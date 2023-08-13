خلال يومين.. 87 طالبا وطالبة تقدموا للتسجيل في منح الجامعات بمطروح (صور)

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إقبال طلاب مطروح خريجي الثانوية العامة بأقسامها الثلاث لهذا العام للتسجيل في طلب الحصول على منح دراسية بالتنسيق بين محافظة مطروح، ولفيف من الجامعات المصرية والخاصة مع إعلان محافظة مطروح عن استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بهذه المنح خلال الفترة من 12 حتى 16 أغسطس، بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين من الساعة التاسعة حتى الواحدة ظهراً.

87 طالبا يتقدمون لمنح الجامعات

وقال محافظ مطروح، اليوم الأحد، إنه تقدم للحصول على منح الجامعات خلال يومي السبت والأحد 87 طالبا وطالبة منهم 54 طالبا قسم علمي علوم و17 طالبا علمي رياضيات و16 طالب أدبي.

منح الجامعات 80% لطلاب علمي علوم و70% رياضة وأدبي

وكانت محافظة مطروح أعلنت عن شروط وضوابط التقدم للحصول على المنح الدراسية للطلبة الناجحين في الثانوية العامة بمجموع لا يقل عن 80% لطلاب قسم علمي علوم، ولا يقل عن 70% لطلاب علمي رياضيات وأدبي.

تحقيق الشفافية بين طلبة الثانوية العامة

ولفت محافظ مطروح أنه سيتم وفقا للشروط والضوابط الترشيح والاختيار للطلبة الناجحين في الثانوية العامة من خلال اللجنة المعنية مع التأكيد على تحقيق الشفافية وإتاحة الفرص للطلاب وفقا للترتيب والرغبات.