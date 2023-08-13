السيطرة على حريق مخزن أدوات منزلية برأس غارب دون إصابات

شهدت مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، نشوب حريق هائل، منذ قليل في أحد مخازن الأدوات المنزلية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والدفاع المدني لموقع الحريق وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المحلات المجاورة.

حريق مخزن أدوات منزلية برأس غارب

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حريق بمخزن أدوات منزلية بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات من الحماية المدنية إلى موقع الحريق، حيث تمت السيطرة عليه قبل امتداده للعقارات المجاورة.

وكشف مصدر أمني في تصريحات لـ«الوطن»، أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي المناطق المجاورة، مؤكدا أنه يتم حاليا عمل التبريد لموقع الحريق.

حريق رأس غارب دون إصابات

فيما كشف أن الحريق لم يفسر عن أي خسائر بشرية، وجار تحديد حجم الخسائر المادية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، وجار المتابعة لتحديد وجود أسباب جنائية من عدمه.