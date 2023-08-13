المشدد 6 سنوات للمتهم بالإتجار في «الحشيش» بالعمرانية

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، أحد الأشخاص لإدانته بالإتجار في المواد المخدرة «الحشيش» بمنطقة العمرانية في الجيزة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ مالي 100 ألف جنيه، وإلزامه المصاريف الجنائية.

حيازة مواد مخدرة

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء التحقيقات مع المتهم، حيازته وإحرازه في دائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، المواد المخدرة «الحشيش» بقصد الإتجار، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

وتلقى قسم شرطة العمرانية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد إتجار المتهم في المواد المخدرة «الحشيش»، متخذًا من دائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

القبض على المتهم

وبالانتقال إلى مكان البلاغ، جرى القبض على المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة الحشيش، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة، التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات.