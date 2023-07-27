وفاة طالب وإصابة آخر صدمتهما سيارة في العمرانية

لقي طالب مصرعه وأصيب آخر أثناء عبورهما نهر الطريق في العمرانية، إذ اصطدمت بهما سيارة نصف نقل، وجرى نقل الجثمان والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم أعلى الدائري

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ووجود متوفى ومصاب أعلى الدائري بدائرة القسم، على الفور كلف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم هاني عماد رئيس مباحث العمرانية بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

صدمتهما سيارة أثناء عبورهما الطريق

وبالانتقال والفحص تبين أثناء عبور طالب 16 سنة «متوفى» وبصحبته طالب 17 سنة «مصاب» بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم الطريق اصطدمت بهما سيارة نصف نقل أعلى طريق الدائري بدائرة القسم.

وجرى نقل الجثمان والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.