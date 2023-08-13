ضبط شخصين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة

تمكن رجال الشرطة من ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين بالقاهرة بقصد الاتجار، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط شخصين في المعادي

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتي صورها لاسيما ملاحقة وضبط حائزي المواد المخدرة بقصد الإتجار، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة المعادي) حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الأستروكس وزنت 6,500 كيلوجرام، كمية من مخدر الحشيش.

اعترافات المتهمين بتجارة المخدرات

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.