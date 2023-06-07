تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه في العمرانية إلى 2 يوليو

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه غدرًا في منطقة العمرانية بعد أن سدد له طعنة في رقبته بسبب خلافات بينهما، إلى 2 يوليو للمرافعة وحضور المحامي.

صدر القرار برئاسة المستشار عبدالشافي السيد عثمان وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان ومحمد فوزي محمود.

استعراض القوة والتلويح بالعنف

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 18747 لسنة 2022 جنايات العمرانية، قيام المتهمين «عبدالرحمن.ا، 24 عامًا، مدرب كرة سلة»، «عبدالله.ا، 22 عامًا، ميكانيكي»، «محمد.ل، 20 عامًا، طالب»، في ديسمبر من العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهما «محمد شريف»، «عبدالرحمن محمد» وكان الغرض من ذلك ترويعهما وفرض سيطرتهم عليهما.

المتهمون سددوا طعنة نافذة للضحية

وأضافت أوراق القضية، أنَّ المتهمين تربصوا للمجني عليهما وما أن ظفروا بهما حتي سددوا طعنة نافذة بسلاح أبيض كان بحوزتهم للمجني عليه الأول ما أدى إلى وفاته وذلك حسب تقرير الصفة التشريحية.

وتابعت أوراق القضية، أنَّ المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح أبيض مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.