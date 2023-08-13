آخر موعد للتسجيل في مسابقة «عمار 2023» لدعم المبدعين من ذوي الهمم

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن مد فترة التسجيل في الموسم السابع من مسابقة «عمار»، لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة لعام 2023، لجميع المواطنين والمقيمين داخل الدول العربية المختلفة على مستوى العالم، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المبدعين والموهوبين من ذوي الهمم والقدرات الخاصة للاشتراك والتسجيل ضمن المسابقة.

آخر موعد للتسجيل في مسابقة «عمار 2023» لذوي الإعاقة

ووفقا لوزارة التضامن الاجتماعى، أصبح آخر موعد للتسجيل في مسابقة «عمار 2023» لذوي الإعاقة، الموسم السابع، هو يوم 26 أغسطس 2023.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن مجموع جوائز مسابقة «عمار» لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة لعام 2023، يبلغ أكثر من 250.000 ريال سعودي للمسارات المتاحة ضمن الموسم السابع من مسابقة «عمار».

جوائز مسابقة «عمار» تبلغ أكثر من 250000 ريال سعودي

ونوهت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنه على الراغبين في المشاركة بمسابقة «عمار 2023» من ذوي الإعاقة، سرعة التسجيل الإلكتروني، عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، الذي خصصته للمشاركة بالمسابقة.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، أطلقت المرحلة الثالثة من منظمة الخدمات المتكاملة، خلال الأيام القليلة الماضية، كي يتمكن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة، من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، للتمتع بالكثير من المزايا، ومنها التخفيضات على الاشتراكات ووسائل المواصلات، وغيرها من المزايا.