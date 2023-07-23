آخر موعد للتسجيل في مسابقة عمار 2023 لذوي الإعاقة.. باقي أيام

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، آخر موعد للتسجيل في الموسم السابع من مسابقة «عمار» لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة لعام 2023، والمتاحة لجميع المواطنين والمقيمين داخل الدول العربية المختلفة على مستوى العالم؛ بهدف دعم أكبر عدد ممكن من المبدعين والموهوبين من ذوي الهمم والقدرات الخاصة.

آخر موعد للتسجيل في مسابقة «عمار 2023» لذوي الإعاقة

ووفقا لوزارة التضامن الاجتماعى، فإن آخر موعد للتسجيل في مسابقة «عمار 2023» لذوي الإعاقة، الموسم السابع، سيكون يوم الاثنين 31 يونيو الجاري، وعلى الراغبين في المشاركة بهذه المسابقة، سرعة التسجيل الإلكتروني عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، الذي خصصته للمشاركة بالمسابقة، عبر هذا الرابط، ومن ثم اتباع الخطوات المحددة عبر الموقع، قبل انتهاء هذه المدة.

جوائز مسابقة «عمار» تبلغ أكثر من 250000 ريال سعودي

كما ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مجموع جوائز مسابقة «عمار» لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة لعام 2023، يبلغ أكثر من 250000 ريال سعودي للمسارات المتاحة ضمن الموسم السابع من مسابقة «عمار» لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة.

وجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، تقدم العديد من المزايا لذوي الإعاقة، من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة، التي يشترط للحصول عليها عمل كشف طبي يثبت نسبة الإعاقة، ومن ثم التمتع بالكثير من المزايا، ومنها التخفيضات على الاشتراكات ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى وجود تخفيضات على الجمارك.