طارق الشناوي عن اتحاد منتجي مصر: خطوة ستساهم في تنوع وتطور سوق الدراما

أشاد عدد كبير من النقاد بالاجتماع التأسيسي الذي تم عقده وضم نحو 18 شركة إنتاجية في اجتماعه الأول من بينها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومجموعة من أكبر شركات الإنتاج في مصر وذلك للتنسيق بين شركات الإنتاج الفني المصرية والحفاظ على صناعة الأعمال الدرامية وتطويرها وتقديم محتوى درامي متنوع.

طارق الشناوي يتحدث عن اتحاد منتجي مصر

قال الناقد الفني طارق الشناوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يرى أن هذه الخطوة مهمة للغاية وسيكون لها تأثير كبير على سوق الدراما في مصر إذ أنه على الرغم من التنافس بين شركات الإنتاج إلا أن هذا الاتحاد سيجعلهم يجتمعون تحت مظلة واحدة وهدف فني واحد قوي يجمع بين طياته الجانب العلمي والترفيهي والموقف السياسي وغيرها الكثير من الأمور المتنوعة التى تتناولها الأعمال الدرامية.

وتابع الشناوى: كما أن هذا الاتحاد سيجعل هناك طوابط في السوق الدرامي حول كافة التفاصيل ستجعل الجميع يلتزم بها وستساهم في عدم تكرار الموضوعات التي يتم مناقشتها في الأعمال الفنية وتناولها من زوايا مختلفة ليستفيد المشاهد منها متمنيا أن يضعوا في عين الاعتبار خلال الفترة المقبلة الأجور الخاصة ببعض النجوم الذين يحصلون على 50% من أجر العمل وهذا بدوره يؤثر على العمل نفسه فهو كنجم يوزع العمل باسمه من حقه أن لا يظلم في أجره وأن يحصل على مايناسبه ولكن دون أن يأتي هذا الأمر على مستوى العمل الفني.

وتابع: فى الخارج يحصل الفنان على نسبة 10% من إجمالي تكلفة العمل وذلك حتى لا يتم المساس بميزانية العمل فيتأثر».