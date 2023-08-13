عاجل.. بيراميدز يقرر فسخ عقد لاعب الأهلي السابق

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، عن اتفاق الإدارة مع هشام محمد لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي، على الرحيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كواليس رحيل هشام محمد عن بيراميدز

وقال المصدر لـ«الوطن سبورت»: «البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز، منح الضوء الأخضر لرحيل هشام محمد، خاصة أن الفريق دعم مركز الوسط بالتعاقد مع سيف جعفر لاعب الزمالك مؤخرا».

واختتم: «الاتفاق مع هشام محمد على فسخ العقد بالتراضي، ليصبح اللاعب حرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية».

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