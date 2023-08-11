مفاجأة.. بيراميدز يفاوض شيكابالا للانضمام للفريق| عاجل

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن نادي بيراميدز يرغب في ضم محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا، وذلك بعد أزمته الأخيرة في النادي.

وأكد شبانة في تصريحاته تليفزيونية أن بيراميدز أبلغ شيكابالا أنه ينتظر موقفه من الاستمرار مع الزمالك، في الموسم الجديد من أجل ضمه في الميركاتو الصيفي.

وأوضح شبانة أن اسم شيكابالا كبير وسيكون عاملًا فارقًا مع النادي من الناحية الفنية والجماهيرية في حال نجاح النادي في التعاقد معه وهو ما يسعى له بيراميدز في مشاركته الأولى في دوري أبطال أفريقيا.

وأكد أن بيراميدز فتح خطًا للتواصل مع اللاعب وتم إرسال رسالة له بأن النادي على أتم الاستعداد للتعاقد معه في حالة رحيله عن الزمالك في الفترة المقبلة.

الزمالك يقيد شيكابالا في القائمة الأولى

وكان نادي الزمالك قد قام بقيد محمود عبد الرازق شيكابالا بقائمة الفريق الأولية للموسم الجديد والذي تم تسجيلهم رسميًا بقائمة الفريق رغم أزمة اللاعب الأخيرة، ليعلن استمراره مع الفريق في الموسم الجديد.